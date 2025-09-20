Journées Européennes du Patrimoine chez Souleiado Souleïado Musée du Tissu Provençal Tarascon

Journées Européennes du Patrimoine chez Souleiado Souleïado Musée du Tissu Provençal Tarascon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine chez Souleiado

Samedi 20 septembre 2025 de 10h à 18h.

Journée Portes Ouvertes uniquement le samedi 20/09 dernière entrée à 17h. Souleïado Musée du Tissu Provençal 39 rue Charles Demery Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Portes ouvertes chez « Souleiado ». La Maison Souleïado ouvre ses portes pour vous plonger dans une ambiance élégante, où les couleurs dansent, éclatent et réveillent les imprimés provençaux traditionnels.

L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIe siècle, résidence de la manufacture « Souleïado », abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988. Portes ouvertes pour découvrir le Musée ! Ce musée mêle les souvenirs de la fabrique et retrace l’histoire de l’impression sur étoffe en Provence au XVIIe siècle. .

Souleïado Musée du Tissu Provençal 39 rue Charles Demery Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 08 80

English :

Open house at « Souleiado ». The Souleïado House opens its doors to immerse you in an elegant atmosphere, where colors dance, burst and awaken the traditional Provencal prints.

German :

Offene Türen bei « Souleiado ». Das Haus « Souleïado » öffnet seine Türen, um Sie in eine elegante Atmosphäre zu versetzen, in der die Farben tanzen, strahlen und traditionelle provenzalische Drucke erwecken.

Italiano :

Apertura al pubblico di « Souleiado ». La Maison Souleïado apre le sue porte per immergervi in un ambiente elegante, dove i colori danzano, esplodono e risvegliano le tradizionali stampe provenzali.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en « Souleiado Maison Souleïado abre sus puertas para sumergirle en un ambiente elegante, donde los colores bailan, estallan y despiertan estampados tradicionales provenzales.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine chez Souleiado Tarascon a été mis à jour le 2025-09-04 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)