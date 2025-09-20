Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Le temps d’un week-end, nous vous proposons de venir visiter le château de Chamerolles lors des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme
– Micro-visites l’histoire du château à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
– Démonstration à l’orgue à parfums à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
– Visite insolite du Châtelet à 10h30, 11h et 11h30 SUR RESERVATION
– A la découverte de nos ruches à 14h et à 16h SUR RESERVATION
La visite des jardins et du parc est gratuite (visite libre).
L’accès au château est payant 5€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr
English :
Come and visit Chamerolles castle for a weekend during the European Heritage Days. The program includes
– Historical micro-visits
– Perfume organ » demonstration
– Unusual visit of the « Châtelet
– Animation « Discovering our beehives »
German :
An einem Wochenende bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Schloss Chamerolles anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zu besichtigen. Auf dem Programm stehen:
– Historische Mikroführungen
– Demonstration an der « Parfümorgel »
– Ungewöhnliche Besichtigung des « Châtelet »
– Animation « A la
Italiano :
Venite a visitare il Castello di Chamerolles per un fine settimana durante le Giornate Europee del Patrimonio. Il programma comprende
– Microvisite storiche
– Dimostrazione dell' »organo del profumo
– Visita insolita dello « Châtelet
– Animazione « Scopri i nostri alveari
Espanol :
Venga a visitar el castillo de Chamerolles durante un fin de semana en las Jornadas Europeas del Patrimonio. El programa incluye
– Microvisitas históricas
– Demostración del « órgano de los perfumes
– Visita insólita del « Châtelet
– Animación « Descubra nuestras colmenas
