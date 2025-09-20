Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois

Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Le temps d’un week-end, nous vous proposons de venir visiter le château de Chamerolles lors des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme

– Micro-visites historique

– Démonstration à l’orgue à parfums

– Visite insolite du « Châtelet »

– Animation « A la découverte de nos ruches »

Le temps d’un week-end, nous vous proposons de venir visiter le château de Chamerolles lors des Journées Européennes du Patrimoine. Au programme

– Micro-visites l’histoire du château à 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

– Démonstration à l’orgue à parfums à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h

– Visite insolite du Châtelet à 10h30, 11h et 11h30 SUR RESERVATION

– A la découverte de nos ruches à 14h et à 16h SUR RESERVATION

La visite des jardins et du parc est gratuite (visite libre).

L’accès au château est payant 5€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Come and visit Chamerolles castle for a weekend during the European Heritage Days. The program includes

– Historical micro-visits

– Perfume organ » demonstration

– Unusual visit of the « Châtelet

– Animation « Discovering our beehives »

German :

An einem Wochenende bieten wir Ihnen die Möglichkeit, das Schloss Chamerolles anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes zu besichtigen. Auf dem Programm stehen:

– Historische Mikroführungen

– Demonstration an der « Parfümorgel »

– Ungewöhnliche Besichtigung des « Châtelet »

– Animation « A la

Italiano :

Venite a visitare il Castello di Chamerolles per un fine settimana durante le Giornate Europee del Patrimonio. Il programma comprende

– Microvisite storiche

– Dimostrazione dell' »organo del profumo

– Visita insolita dello « Châtelet

– Animazione « Scopri i nostri alveari

Espanol :

Venga a visitar el castillo de Chamerolles durante un fin de semana en las Jornadas Europeas del Patrimonio. El programa incluye

– Microvisitas históricas

– Demostración del « órgano de los perfumes

– Visita insólita del « Châtelet

– Animación « Descubra nuestras colmenas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-12 par ADRT45