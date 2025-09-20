Journées Européennes du Patrimoine Chinon

Journées Européennes du Patrimoine Chinon samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, sont à découvrir

>HALL D’ACCUEIL / Exposition Evocation du Tour de France 1950-1970

>REZ DE CHAUSSÉE / Exposition Curiosités chinonaises

>ÉTAGES / Exposition Vivre entre Vienne et Loire

SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 14H-18H

Visite libre Tous publics

GRATUIT

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire est un bâtiment historique situé en plein cœur de la ville médiévale de Chinon où se sont tenus les Etats-Généraux convoqués par Charles VII en 1428.

À découvrir

44 Rue Haute Saint-Maurice Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 09 05 musees@cc-cvl.fr

English :

On the occasion of the European Heritage Days, discover

>HOMEHALL / « Evocation of the Tour de France: 1950-1970 » exhibition

>FLOOR FLOOR / « Curiosités Chinonaises » exhibition

>FLOORS / « Living between Vienne and Loire » exhibition

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes sind zu entdecken

>EMPFANGSHALLE / Ausstellung « Erinnerung an die Tour de France: 1950-1970 »

eRDGESCHOSS / Ausstellung « Kuriositäten aus Chinon » >Erdgeschoss / Ausstellung « Kuriositäten aus Chinon »

>DÉTAGES / Ausstellung « Vivre entre Vienne et Loire » (Leben zwischen Vienne und Loire)

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, potrete scoprire

>SALA DI CASA / Mostra « Evocazione del Tour de France: 1950-1970

>PIANO DI PIANO / Mostra « Curiosità da Chinon

>PIANO DI PIANO / Mostra « Vivere tra la Vienne e la Loira

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, podrá descubrir

>HOMEHALL / Exposición « Evocación del Tour de Francia: 1950-1970

>PISO / Exposición « Curiosidades de Chinon

>PISO / Exposición « Vivir entre Vienne y el Loira

