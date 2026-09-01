Informations pratiques

Chorges

Journées européennes du patrimoine – Chorges

Rendez-vous devant la salle des fêtes Chorges Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 à Chorges à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

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Rendez-vous devant la salle des fêtes Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 60 30 mairie@mairie-chorges.fr

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English :

Join us on September 19 and 20, 2026, in Chorges for the European Heritage Days.

L’événement Journées européennes du patrimoine – Chorges Chorges a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon