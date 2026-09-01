Journées européennes du patrimoine – Chorges Chorges
samedi 19 septembre 2026 · Chorges
Informations pratiques
Chorges
Journées européennes du patrimoine – Chorges
Rendez-vous devant la salle des fêtes Chorges Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous les 19 et 20 septembre 2026 à Chorges à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
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Rendez-vous devant la salle des fêtes Chorges 05230 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 50 60 30 mairie@mairie-chorges.fr
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English :
Join us on September 19 and 20, 2026, in Chorges for the European Heritage Days.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Chorges Chorges a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Serre-Ponçon
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