Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs Cimetière Guéret
Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs Cimetière Guéret samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs
Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
« Dialogue autour des symboles architecturaux du funéraire. »
En présence d’un spécialiste du patrimoine funéraire du Cimetière de Guéret, déambulez dans le cimetière et découvrez les symboles architecturaux. .
Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine accueil@ville-gueret.fr
English : Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs
German : Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs
Italiano :
Espanol : Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs
L’événement Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs Guéret a été mis à jour le 2025-08-04 par Creuse Tourisme