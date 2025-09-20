Journées européennes du Patrimoine Cimetière des Pénitents Noirs Cimetière Guéret

Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret Creuse

« Dialogue autour des symboles architecturaux du funéraire. »

En présence d’un spécialiste du patrimoine funéraire du Cimetière de Guéret, déambulez dans le cimetière et découvrez les symboles architecturaux. .

Cimetière 19 rue de la Madeleine Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine accueil@ville-gueret.fr

