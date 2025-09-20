Journées européennes du patrimoine cimetière monument Bouxin Aubenton

Journées européennes du patrimoine cimetière monument Bouxin Aubenton samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine cimetière monument Bouxin

Rue du Chemin Vert Aubenton Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

S’il est un lieu de mémoire, c’est bien le cimetière, dominé ici par le monument érigé par ses parents en souvenir du lieutenant André Bouxin, tué en Syrie le 21 juillet 1922. Une superbe statue en marbre blanc, œuvre du sculpteur Charles-Georges Cassou (prix de Rome 1920), également connu pour avoir réalisé les statues décorant la splendide piscine de Neptune dans le château californien du milliardaire William Randolph Hearst, magnat de la presse US ayant inspiré le film d’Orson Wells Citizen Kane. Pourquoi en Syrie ? L’occasion de se plonger dans l’histoire des années 20… du siècle dernier.

De nombreux monuments funéraires sont inscrits à l’inventaire du patrimoine des Hauts-de-France. Voir par exemple celui de la famille des industriels Collin, et sa colonne de marbre blanc. En montant derrière le monument Bouxin, vous pouvez ensuite descendre dans le Chemin des Remparts (9) le fossé des fortifications gallo-romaines… et vous continuez, à gauche, vers notre patrimoine de demain , le pôle scolaire dans le quartier du Bois-Millet (10)

Profiter de cette visite pour rejoindre le chemin des Remparts

S’il est un lieu de mémoire, c’est bien le cimetière, dominé ici par le monument érigé par ses parents en souvenir du lieutenant André Bouxin, tué en Syrie le 21 juillet 1922. Une superbe statue en marbre blanc, œuvre du sculpteur Charles-Georges Cassou (prix de Rome 1920), également connu pour avoir réalisé les statues décorant la splendide piscine de Neptune dans le château californien du milliardaire William Randolph Hearst, magnat de la presse US ayant inspiré le film d’Orson Wells Citizen Kane. Pourquoi en Syrie ? L’occasion de se plonger dans l’histoire des années 20… du siècle dernier.

De nombreux monuments funéraires sont inscrits à l’inventaire du patrimoine des Hauts-de-France. Voir par exemple celui de la famille des industriels Collin, et sa colonne de marbre blanc. En montant derrière le monument Bouxin, vous pouvez ensuite descendre dans le Chemin des Remparts (9) le fossé des fortifications gallo-romaines… et vous continuez, à gauche, vers notre patrimoine de demain , le pôle scolaire dans le quartier du Bois-Millet (10)

Profiter de cette visite pour rejoindre le chemin des Remparts .

Rue du Chemin Vert Aubenton 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 91 30 10 accueil@tourisme-thierache.fr

English :

If there is a place of memory, it is the cemetery, dominated here by the monument erected by his parents in memory of Lieutenant André Bouxin, killed in Syria on July 21, 1922. A superb white marble statue, the work of the sculptor Charles-Georges Cassou (Prix de Rome 1920), also known for having created the statues decorating the splendid Neptune pool in the Californian castle of the billionaire William Randolph Hearst, the US press magnate who inspired Orson Wells’ film Citizen Kane. Why in Syria? The opportunity to dive into the history of the 1920s… of the last century.

Many funerary monuments are registered in the inventory of the heritage of Hauts-de-France. See for example the one of the Collin industrial family, and its white marble column. Going up behind the Bouxin monument, you can then go down the Chemin des Remparts (9): the ditch of the Gallo-Roman fortifications… and you continue, on the left, towards our « heritage of tomorrow », the school pole in the Bois-Millet district (10)

Take advantage of this visit to join the Chemin des Remparts

German :

Wenn es einen Ort der Erinnerung gibt, dann ist es der Friedhof, auf dem das von seinen Eltern errichtete Denkmal für Leutnant André Bouxin, der am 21. Juli 1922 in Syrien gefallen ist, dominiert. Eine wunderschöne Statue aus weißem Marmor, ein Werk des Bildhauers Charles-Georges Cassou (Prix de Rome 1920), der auch für die Statuen bekannt ist, die den herrlichen Neptunpool im kalifornischen Schloss des Milliardärs William Randolph Hearst schmücken. Der US-Pressemagnat war die Inspiration für Orson Wells’ Film Citizen Kane. Warum in Syrien? Eine Gelegenheit, in die Geschichte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts einzutauchen.

Viele Grabdenkmäler sind im Inventar des Kulturerbes der Region Hauts-de-France verzeichnet. Sehen Sie sich zum Beispiel das Grabmal der Industriellenfamilie Collin mit seiner weißen Marmorsäule an. Wenn Sie hinter dem Bouxin-Denkmal aufsteigen, können Sie in den Chemin des Remparts (9) hinabsteigen: den Graben der gallo-römischen Befestigungsanlagen… und Sie gehen links weiter zu unserem « Kulturerbe von morgen », dem Schulzentrum im Stadtteil Bois-Millet (10)

Nutzen Sie diesen Besuch, um zum Chemin des Remparts zurückzukehren

Italiano :

Se c’è un luogo di memoria, è il cimitero, dominato qui dal monumento eretto dai suoi genitori in memoria del tenente André Bouxin, ucciso in Siria il 21 luglio 1922. Una superba statua in marmo bianco, opera dello scultore Charles-Georges Cassou (Prix de Rome 1920), noto anche per aver realizzato le statue che decorano la splendida vasca di Nettuno nel castello californiano del miliardario William Randolph Hearst, il magnate della stampa statunitense che ispirò il film Citizen Kane di Orson Wells. Perché la Siria? Un’occasione per immergersi nella storia del XX secolo.

Molti monumenti funerari sono inseriti nell’inventario del patrimonio dell’Hauts-de-France. Si pensi, ad esempio, al monumento alla famiglia di industriali Collin, con la sua colonna di marmo bianco. Salendo dietro il monumento di Bouxin, si può poi scendere lungo lo Chemin des Remparts (9): il fossato delle fortificazioni gallo-romane… e si prosegue, sulla sinistra, verso il nostro « patrimonio di domani », il complesso scolastico del quartiere Bois-Millet (10)

Approfittate di questa visita per tornare allo Chemin des Remparts

Espanol :

Si hay un lugar de recuerdo, es el cementerio, dominado aquí por el monumento erigido por sus padres en memoria del teniente André Bouxin, muerto en Siria el 21 de julio de 1922. Una soberbia estatua de mármol blanco, obra del escultor Charles-Georges Cassou (Premio de Roma 1920), conocido también por haber realizado las estatuas que decoran el espléndido estanque de Neptuno del castillo californiano del multimillonario William Randolph Hearst, magnate de la prensa estadounidense que inspiró la película Ciudadano Kane, de Orson Wells. ¿Por qué Siria? Una oportunidad para adentrarse en la historia del siglo XX.

Numerosos monumentos funerarios figuran en el inventario del patrimonio de Hauts-de-France. Por ejemplo, el monumento a la familia de industriales Collin, con su columna de mármol blanco. Si sube por detrás del monumento a Bouxin, podrá descender por el Chemin des Remparts (9): el foso de las fortificaciones galo-romanas… y continuar, a la izquierda, hacia nuestro « patrimonio del mañana », el complejo escolar del barrio de Bois-Millet (10)

Aproveche esta visita para volver al Chemin des Remparts

L’événement Journées européennes du patrimoine cimetière monument Bouxin Aubenton a été mis à jour le 2021-08-24 par OT du Pays de Thiérache