Cinéma » Le Chardon » à Gannat 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, deux rendez-vous vous seront proposés
– une visite commentée des coulisses du cinéma suivie d’un temps d’échange
– une exposition d’affiches autour du patrimoine cinématographique
English :
As part of the European Heritage Days, we’re offering two events:
– a behind-the-scenes guided tour of the cinema, followed by a discussion forum
– an exhibition of film heritage posters
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes werden Ihnen zwei Termine angeboten:
– eine kommentierte Führung hinter die Kulissen des Kinos mit anschließendem Austausch
– eine Posterausstellung rund um das Filmerbe
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, proponiamo due eventi:
– una visita guidata dietro le quinte del cinema, seguita da una sessione di discussione
– una mostra di manifesti del patrimonio cinematografico
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ofrecemos dos actos:
– una visita guiada entre bastidores del cine, seguida de una sesión de debate
– una exposición de carteles del patrimonio cinematográfico
