Journées Européennes du Patrimoine Cinéma le Chardon à Gannat Cinéma » Le Chardon » à Gannat Gannat

Journées Européennes du Patrimoine Cinéma le Chardon à Gannat Cinéma » Le Chardon » à Gannat Gannat samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Cinéma le Chardon à Gannat

Cinéma » Le Chardon » à Gannat 1 bis rue des frères Degand Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, deux rendez-vous vous seront proposés

– une visite commentée des coulisses du cinéma suivie d’un temps d’échange

– une exposition d’affiches autour du patrimoine cinématographique

.

Cinéma » Le Chardon » à Gannat 1 bis rue des frères Degand Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 34 33

English :

As part of the European Heritage Days, we’re offering two events:

– a behind-the-scenes guided tour of the cinema, followed by a discussion forum

– an exhibition of film heritage posters

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes werden Ihnen zwei Termine angeboten:

– eine kommentierte Führung hinter die Kulissen des Kinos mit anschließendem Austausch

– eine Posterausstellung rund um das Filmerbe

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, proponiamo due eventi:

– una visita guidata dietro le quinte del cinema, seguita da una sessione di discussione

– una mostra di manifesti del patrimonio cinematografico

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, ofrecemos dos actos:

– una visita guiada entre bastidores del cine, seguida de una sesión de debate

– una exposición de carteles del patrimonio cinematográfico

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Cinéma le Chardon à Gannat Gannat a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme Val de Sioule