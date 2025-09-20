Journées Européennes du Patrimoine > CIP EDF Flamanville

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez au coeur de l’histoire industrielle de Flamanville lors d’une visite guidée thématique autour de la mine de fer et du nucléaire. Visitez le simulateur de la salle de commande de l’EPR (outil de pilotage des installations), et partez à la découverte du passé minier de la ville (port de Diélette, cité des mineurs, musée de la mine) via un circuit en autocar avec des points d’arrêt (port de Diélette, cité des mineurs, musée de la mine). .

Flamanville 50340 Manche Normandie +33 2 33 78 70 17 visiteredf-flamanville@edf.fr

