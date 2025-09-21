Journées européennes du patrimoine Circuit des points remarquables du bourg Route des Brebions Brie

Journées européennes du patrimoine Circuit des points remarquables du bourg Route des Brebions Brie dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Circuit des points remarquables du bourg

Route des Brebions Espace J. Chassagne Brie Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Partez à la découverte des lieux importants de Brie, témoins de son organisation et de son histoire collective.



Cette exploration permet une mise en valeur de la vie traditionnelle villageoise, à travers ses pratiques et ses repères sociaux.

.

Route des Brebions Espace J. Chassagne Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 96 89

English :

Discover Brie’s most important landmarks, witnesses to its organization and collective history.



This exploration highlights traditional village life, with its social practices and landmarks.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu wichtigen Orten in Brie, die von seiner Organisation und seiner kollektiven Geschichte zeugen.



Diese Erkundung ermöglicht eine Hervorhebung des traditionellen Dorflebens anhand seiner Praktiken und sozialen Bezugspunkte.

Italiano :

Scoprite i luoghi importanti della Brie che testimoniano la sua organizzazione e la sua storia collettiva.



Questa esplorazione mette in luce la vita tradizionale del villaggio, attraverso le sue pratiche e i suoi riferimenti sociali.

Espanol :

Descubra los lugares importantes de Brie que atestiguan su organización y su historia colectiva.



Esta exploración pone de relieve la vida tradicional del pueblo, a través de sus prácticas y referencias sociales.

L’événement Journées européennes du patrimoine Circuit des points remarquables du bourg Brie a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême