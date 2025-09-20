Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets Courpiac

Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets Courpiac samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets

Lieu-dit Capiet Courpiac Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Le temps des secrets est une visite unique et originale du village de Courpiac. Vous allez découvrir des personnes illustres de la commune, des sites historiques et une campagne préservée. Vous commencez votre aventure par une chasse au trésor (randonnée de 3 km) dans le village puis l’escape game dévoilera la finalité de l’histoire. Le but est de réunir le maximum d’écus en or et en argent (il faut prendre des photos) pour gagner l’orientis boussole. Des secrets bien cachés, des codes bien pensés et des casse-têtes logiques, « il » a tout fait pour vous empêcher de découvrir son secret. Alors, êtes vous des chasseurs de trésor ? A partir de 7 ans. Inscriptions obligatoires. .

Lieu-dit Capiet Courpiac 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 62 39 ouvoyager.contact@gmail.com

English : Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets

German : Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets

L’événement Journées européennes du patrimoine circuit Le temps des secrets Courpiac a été mis à jour le 2025-09-13 par OT de l’Entre-deux-Mers