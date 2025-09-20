JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CIRCUIT PATRIMOINE À POUCHARRAMET Poucharramet

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CIRCUIT PATRIMOINE À POUCHARRAMET Poucharramet samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CIRCUIT PATRIMOINE À POUCHARRAMET

DANS LA VILLE Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre avec boucle proposant des panneaux et plaques d’information historiques

sur site. Plan disponible sur notre site internet.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

DANS LA VILLE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 02 01 79

English :

Self-guided tour with historical panels and plaques

on site. Map available on our website.

German :

Freie Besichtigung mit Schleife, die historische Informationsschilder und -tafeln anbietet

auf dem Gelände. Plan auf unserer Website verfügbar.

Italiano :

Tour autoguidato con pannelli informativi e targhe storiche

sul sito. La mappa è disponibile sul nostro sito web.

Espanol :

Visita autoguiada con paneles y placas de información histórica

en el lugar. Mapa disponible en nuestro sitio web.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CIRCUIT PATRIMOINE À POUCHARRAMET Poucharramet a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE