Journées Européennes du patrimoine – Circuit pédestre de découverte des cabanons de Saillans Saillans
samedi 19 septembre 2026 · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Journées Européennes du patrimoine – Circuit pédestre de découverte des cabanons de Saillans
Parking de Tourtoiron Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Petit circuit pédestre de découverte des cabanons de Saillans qui sont le témoignage, depuis le XIX siècle, de l’activité viticole de la commune. La promenade au milieu des vignes permet d’en découvrir quelques uns parmi les plus emblématiques !
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Parking de Tourtoiron Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 05 accueil@mairiedesaillans26.fr
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English :
A short walking tour to discover the sheds of Saillans, which have been a testimony to the commune’s winegrowing activity since the 19th century. The walk in the middle of the vineyards allows you to discover some of the most emblematic ones!
L’événement Journées Européennes du patrimoine – Circuit pédestre de découverte des cabanons de Saillans Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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