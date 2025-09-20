Journées Européennes du Patrimoine Circuit vélo Parcours du Patrimoine Kembs

Journées Européennes du Patrimoine Circuit vélo Parcours du Patrimoine Kembs samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Circuit vélo Parcours du Patrimoine

59 Rue du Maréchal Foch Kembs Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le circuit à vélo baptisé Parcours du patrimoine vous sera proposé exclusivement durant ce week-end des Journées Européennes du Patrimoine.

Ce parcours accessible à tous comprend 13 étapes et vous entraînera pendant environ 2 heures à la découverte des trésors patrimoniaux locaux, à travers paysages, lieux emblématiques et anecdotes historiques. Une belle manière de redécouvrir le territoire autrement, en famille ou entre amis.

Départ du circuit à la Maison du Patrimoine de Kembs.

Itinéraire détaillé à télécharger. .

59 Rue du Maréchal Foch Kembs 68680 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 31 69 88 maisondupatrimoine@kembs.alsace

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Circuit vélo Parcours du Patrimoine Kembs a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue