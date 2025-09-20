Journées européennes du patrimoine Civaux

Journées européennes du patrimoine Civaux samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Portes ouvertes de 10h à 18h.

Quizz et puzzles sur tablettes numériques et livrets-jeux pour enfants

De nombreuses animations sont proposées tout au long de ces deux jours .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr

English : Journées européennes du patrimoine

German : Journées européennes du patrimoine

Italiano :

Espanol : Journées européennes du patrimoine

L’événement Journées européennes du patrimoine Civaux a été mis à jour le 2025-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne