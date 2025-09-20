Journées européennes du patrimoine Civaux
Journées européennes du patrimoine Civaux samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Portes ouvertes de 10h à 18h.
Quizz et puzzles sur tablettes numériques et livrets-jeux pour enfants
De nombreuses animations sont proposées tout au long de ces deux jours .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
English : Journées européennes du patrimoine
German : Journées européennes du patrimoine
Italiano :
Espanol : Journées européennes du patrimoine
L’événement Journées européennes du patrimoine Civaux a été mis à jour le 2025-08-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne