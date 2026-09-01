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Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états ! Clarbec

samedi 19 septembre 2026 · Clarbec

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Rue du Manoir
Ville
14130 Clarbec
Département
Calvados
Tarif

Clarbec

Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états !

Rue du Manoir Clarbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Découverte du village
Observez un édifice ancien dont les fondations remontent au XIIe siècle, avec des styles romanes et gothiques.
Explorez le patrimoine de la commune à travers un parcours commenté.   .

Rue du Manoir Clarbec 14130 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états !

Exploring the village

L’événement Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états ! Clarbec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme

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