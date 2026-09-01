Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états ! Clarbec
samedi 19 septembre 2026 · Clarbec
Informations pratiques
Clarbec
Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états !
Rue du Manoir Clarbec Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 13:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découverte du village
Observez un édifice ancien dont les fondations remontent au XIIe siècle, avec des styles romanes et gothiques.
Explorez le patrimoine de la commune à travers un parcours commenté. .
Rue du Manoir Clarbec 14130 Calvados Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états !
Exploring the village
L’événement Journées européennes du patrimoine Clarbec dans tous ses états ! Clarbec a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme
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