Journées Européennes du Patrimoine Clos de vigne de La Pierre à Fourneau Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Saint-Florent-le-Vieil Chemin de la Californie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

L’association Vignes & Patrimoine vous ouvre les portes de ses vignes pour les Journées Européennes du Patrimoine

Ouverture du clos de vignes sur les bords de Loire à Saint-Florent-le-Vieil, géré par l’association Vignes et Patrimoine du Mont Glonne, légué par Julien Gracq à la commune de Saint-Florent-le-Vieil et replanté en mai 2022.

Visite libre avec explications sur la vigne actuelle et le patrimoine viticole par les bénévoles de l’association.

Le dimanche 21 septembre de 10h à 17h.

Gratuit .

Saint-Florent-le-Vieil Chemin de la Californie Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire vignepatrimoinemontglonne@gmail.com

English :

The Vignes & Patrimoine association opens the doors of its vineyards for the European Heritage Days

German :

Der Verein Vignes & Patrimoine öffnet Ihnen die Türen seiner Weinberge für die Europäischen Tage des Kulturerbes

Italiano :

L’associazione Vignes & Patrimoine apre le porte dei suoi vigneti per le Giornate Europee del Patrimonio

Espanol :

La asociación Vignes & Patrimoine abre las puertas de sus viñedos para las Jornadas Europeas del Patrimonio

