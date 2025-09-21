Journées Européennes du Patrimoine Clos de vigne de La Pierre à Fourneau Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire
Journées Européennes du Patrimoine Clos de vigne de La Pierre à Fourneau Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Clos de vigne de La Pierre à Fourneau
Saint-Florent-le-Vieil Chemin de la Californie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
L’association Vignes & Patrimoine vous ouvre les portes de ses vignes pour les Journées Européennes du Patrimoine
Ouverture du clos de vignes sur les bords de Loire à Saint-Florent-le-Vieil, géré par l’association Vignes et Patrimoine du Mont Glonne, légué par Julien Gracq à la commune de Saint-Florent-le-Vieil et replanté en mai 2022.
Visite libre avec explications sur la vigne actuelle et le patrimoine viticole par les bénévoles de l’association.
Le dimanche 21 septembre de 10h à 17h.
Gratuit .
Saint-Florent-le-Vieil Chemin de la Californie Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire vignepatrimoinemontglonne@gmail.com
English :
The Vignes & Patrimoine association opens the doors of its vineyards for the European Heritage Days
German :
Der Verein Vignes & Patrimoine öffnet Ihnen die Türen seiner Weinberge für die Europäischen Tage des Kulturerbes
Italiano :
L’associazione Vignes & Patrimoine apre le porte dei suoi vigneti per le Giornate Europee del Patrimonio
Espanol :
La asociación Vignes & Patrimoine abre las puertas de sus viñedos para las Jornadas Europeas del Patrimonio
