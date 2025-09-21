Journées européennes du patrimoine Collections en ligne des musées de Normandie Musée Quesnel-Morinière Coutances

Journées européennes du patrimoine Collections en ligne des musées de Normandie

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-21

Atelier de découverte des bases de données des musées en ligne .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

