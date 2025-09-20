Journées Européennes du Patrimoine Collège la Triouzoune Neuvic
Journées Européennes du Patrimoine Collège la Triouzoune Neuvic samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Collège la Triouzoune
22 Rue de l’Artisanat Neuvic Corrèze
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir, lors d’une visite guidée, le jardin et la mare pédagogique du collège de la Triouzoune avec les élèves. .
22 Rue de l’Artisanat Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 91 65
