Journées Européennes du Patrimoine Collège la Triouzoune Neuvic

22 Rue de l’Artisanat Neuvic Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir, lors d’une visite guidée, le jardin et la mare pédagogique du collège de la Triouzoune avec les élèves. .

22 Rue de l’Artisanat Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 91 65

