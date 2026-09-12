Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée de l’orgue Place Barette Vernon

Informations pratiques

Vernon

Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée de l’orgue

Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

La Fondation Vernon Patrimoine et les amis de l’orgue de la collégiale de Vernon invitent à une visite rare et exclusive de l’orgue pour découvrir son fonctionnement, les jeux et les tuyaux dans un moment convivial. La tribune, habituellement fermée au public, se dévoile après la montée d’une trentaine de marches.

Durée 30 minutes, départs des visites toutes les 30 minutes.

15 personnes maximum.

Marches à monter.

Informations pratiques

– Horaire de 14h à 16h

– Gratuit

– Contact 02 32 51 03 81 .

Place Barette Collégiale Notre-Dame Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 03 81

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English : Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée de l’orgue

L’événement Journées européennes du patrimoine Collégiale Notre-Dame Visite guidée de l’orgue Vernon a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération