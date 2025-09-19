Journées européennes du patrimoine : Comment ça tient ? Espace de la Tour à Plomb Couëron

Gratuit : oui Toutes les animations sont gratuites.Certaines sont en accès libre et d’autres (visites guidées et ateliers) sont sur inscription, sur le site de la Ville ou auprès de la médiathèque Victor-Jara. Tout public

Journées européennes du patrimoine : Comment ça tient ? Du 19 septembre au 26 octobre 2025, la ville de Couëron propose de découvrir ses constructions, leur histoire et leurs techniques, au travers d’une programmation riche et variée, avec en point d’orgue, les Journées européennes du patrimoine le 20 et 21 septembre 2025. Du 19 au 21 septembre : Expositions « Comment ça tient » pour découvrir la construction de manière historique, technique, artistitique, expérimentale… Ateliers de construction pour les enfants Visite guidée de l’école Aristide-Briand ou du quartier de la Chabossière et sa cité des castors Les animations se poursuivent ensuite jusqu’au 26 octobre : Expositions « Comment ça tient » pour découvrir la construction de manière historique, technique, artistitique, expérimentale… Ateliers construction et lectures pour les enfants, à la médiathèque Cycle de conférences sur la thématique de la construction Toutes les animations sont gratuites, en accès libre ou sur réservation pour les ateliers et les visites guidées. >> Informations et inscriptions

Espace de la Tour à Plomb Couëron 44220

02 40 38 51 87 culture@mairie-coueron.fr 0240385100 https://mediatheque.ville-coueron.fr/