Journées Européennes du Patrimoine Comment économiser l’eau, notre patrimoine d’hier et de demain ? Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Journées Européennes du Patrimoine Comment économiser l’eau, notre patrimoine d’hier et de demain ?
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 13:45:00
fin : 2026-09-18 17:45:00
Date(s) :
2026-09-18
Espace Info Comment économiser l’eau, notre patrimoine d’hier et de demain ?
Dans le cadre de la campagne de sensibilisation Âge de l’eau , la Ville en partenariat avec le SMEGREG, Syndicat Mixte de Gestion de la Ressource en Eau de la Gironde propose un Espace Info Economies d’Eau animé par l’association Terre & Océan. Il s’agit d’un espace pédagogique et interactif permettant aux visiteurs de découvrir, de manière concrète et ludique, les ressources en eau de Gironde et les principaux gestes pour l’économiser au quotidien. Différents supports et équipements hydro-économes y sont présentés, accompagnés de conseils pratiques pour réduire sa consommation d’eau à la maison. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Journées Européennes du Patrimoine Comment économiser l’eau, notre patrimoine d’hier et de demain ?
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Comment économiser l’eau, notre patrimoine d’hier et de demain ? Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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