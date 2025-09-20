Journées Européennes du Patrimoine concert à l’église d’Andrezé Place de l’église Beaupréau-en-Mauges

Journées Européennes du Patrimoine concert à l’église d’Andrezé Place de l’église Beaupréau-en-Mauges samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine concert à l’église d’Andrezé

Place de l’église Andrezé Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

17h sonnerie des cloches en plénum et présentation des panneaux

explicatifs des cloches.

18h45 concert dans l’église.

Tout public Gratuit

Association Au fil du Beuvron .

Place de l’église Andrezé Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 50 39

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine concert à l’église d’Andrezé Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-08-06 par Pôle Tourisme ôsezMauges