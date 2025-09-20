Journées Européennes du Patrimoine concert à l’église d’Andrezé Place de l’église Beaupréau-en-Mauges
Place de l’église Andrezé Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
17h sonnerie des cloches en plénum et présentation des panneaux
explicatifs des cloches.
18h45 concert dans l’église.
Tout public Gratuit
Association Au fil du Beuvron .
Place de l’église Andrezé Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 56 50 39
