Journées Européennes du Patrimoine Concert à l’église de Champtoceaux Champtoceaux Orée d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Concert à l’église de Champtoceaux

Champtoceaux 6039, place du Chanoine Bricard Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

2025-09-20

Concert exclusif à l’église de Champtoceaux pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Thorenc et les 60 musiciens et chanteurs de l’ensemble Gauthier vous invitent à partager une grande pièce du répertoire de Jean-Sébastien Bach. La cantate BWV 248, écrite pour le temps de Noël, sera exécutée dans une version réduite à ses extraits les plus significatifs.

Un tel effectif réuni dans notre commune pour interpréter un des sommets de la musique occidentale constitue un évènement à ne pas manquer.

Ce concert, organisé par l’association Thorenc, sera ponctué de commentaires afin de délivrer les clés d’écoute pour une parfaite immersion musicale. .

Champtoceaux 6039, place du Chanoine Bricard Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 03 14 39 thorenc@outlook.fr

English :

Exclusive concert at Champtoceaux church for the Journées Européennes du Patrimoine 2025.

German :

Exklusives Konzert in der Kirche von Champtoceaux anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes 2025.

Italiano :

Concerto esclusivo nella chiesa di Champtoceaux per le Giornate Europee del Patrimonio 2025.

Espanol :

Concierto exclusivo en la iglesia de Champtoceaux con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2025.

