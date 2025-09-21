Journées Européennes du Patrimoine concert à l’église Saint-Hilaire Bio

Tarif : 0 – 0 – 20 EUR

Début : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

L’église Saint-Hilaire ouvre exceptionnellement ses portes pour des visites libres, tout le week-end et un concert vous sera proposé le dimanche à 17h

Entre airs de cours, sonates et cantates, l’ensemble Marilou met à l’honneur des compositeurs tels que André Chéron, Honoré d’Ambruys ou Jean-Baptiste Quentin

Tout public, sur réservation

Bio 46500 Lot Occitanie +33 6 79 08 94 85

English :

The church of Saint-Hilaire will be open to the public all weekend, with a concert on Sunday at 5pm

The Marilou ensemble will be performing a selection of arias, sonatas and cantatas by composers such as André Chéron, Honoré d’Ambruys and Jean-Baptiste Quentin

All audiences, by reservation

German :

Die Kirche Saint-Hilaire öffnet ausnahmsweise ihre Türen für freie Besichtigungen, das ganze Wochenende über, und am Sonntag um 17 Uhr wird Ihnen ein Konzert geboten

Zwischen Arien aus Höfen, Sonaten und Kantaten ehrt das Ensemble Marilou Komponisten wie André Chéron, Honoré d’Ambruys oder Jean-Baptiste Quentin

Für jedes Publikum, mit Reservierung

Italiano :

La chiesa di Saint-Hilaire sarà aperta al pubblico per tutto il fine settimana, con un concerto domenica alle 17.00

L’ensemble Marilou eseguirà una selezione di arie, sonate e cantate di compositori come André Chéron, Honoré d’Ambruys e Jean-Baptiste Quentin

Aperto a tutti, prenotazione obbligatoria

Espanol :

La iglesia de Saint-Hilaire estará abierta al público todo el fin de semana, con un concierto el domingo a las 17.00 horas

El conjunto Marilou interpretará una selección de arias, sonatas y cantatas de compositores como André Chéron, Honoré d’Ambruys y Jean-Baptiste Quentin

Abierto a todos, previa reserva

