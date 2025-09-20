JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CONCERT AERÏS SUR LA PLACE Martres-Tolosane

samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | CONCERT AERÏS

SUR LA PLACE Place Henri Dulion Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 17:00:00

Profitez d’un moment hors du temps avec le concert du Quintette de cuivres Aerïs.

Cette année encore, les 3 Communautés de Communes du Sud Toulousain (Bassin Auterivain, Cœur de Garonne et Volvestre) s’associent pour vous proposer un programme d’animations près de Toulouse dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

L’accès à l’ensemble des lieux est gratuit sauf mention contraire dans le descriptif.

Bonnes visites ! .

English :

Enjoy a moment out of time with a concert by the Aerïs Brass Quintet.

German :

Genießen Sie einen Moment außerhalb der Zeit mit einem Konzert des Aerïs Brass Quintetts.

Italiano :

Godetevi un momento fuori dal tempo con il concerto dell’Aerïs Brass Quintet.

Espanol :

Disfrute de un momento fuera del tiempo con un concierto del Aerïs Brass Quintet.

