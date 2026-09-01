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Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle) Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle) Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
28 Quai Tourny
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle)

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Concert avec « Appelle tes copains » (Chansons françaises)
Repli à l’auditorium en cas de pluie   .

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 39 

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English : Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme

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