Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle)

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Concert avec « Appelle tes copains » (Chansons françaises)

Repli à l’auditorium en cas de pluie .

28 Quai Tourny Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 18 39

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English : Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle)

L’événement Journées européennes du patrimoine: Concert « Appelle tes copains » (Jardins de la Guierle) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-02 par Brive Tourisme