UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors Gisors

dimanche 20 septembre 2026 · Gisors

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place de Blanmont
Ville
27140 Gisors
Département
Eure
Tarif

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

L’orchestre d’harmonie de Gisors est composé d’une vingtaine de musiciens. Trois grandes familles d’instruments se distinguent dans l’orchestre
– La famille des “bois” flûtes traversières, clarinettes et saxophones,
– La famille des “cuivres” euphoniums et trompettes,
– La rythmique percussions et guitare basse.   .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme

À voir aussi à Gisors (Eure)