Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors Gisors
dimanche 20 septembre 2026 · Gisors
Informations pratiques
Gisors
Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors
Place de Blanmont Gisors Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’orchestre d’harmonie de Gisors est composé d’une vingtaine de musiciens. Trois grandes familles d’instruments se distinguent dans l’orchestre
– La famille des “bois” flûtes traversières, clarinettes et saxophones,
– La famille des “cuivres” euphoniums et trompettes,
– La rythmique percussions et guitare basse. .
Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60
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English : Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme
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