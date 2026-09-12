Informations pratiques

Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors

Place de Blanmont Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

L’orchestre d’harmonie de Gisors est composé d’une vingtaine de musiciens. Trois grandes familles d’instruments se distinguent dans l’orchestre

– La famille des “bois” flûtes traversières, clarinettes et saxophones,

– La famille des “cuivres” euphoniums et trompettes,

– La rythmique percussions et guitare basse. .

Place de Blanmont Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

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English : Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert au château de Gisors Gisors a été mis à jour le 2026-09-01 par Vexin Normand Tourisme