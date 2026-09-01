Journées Européennes du patrimoine Concert au chateau La Chapelle du Lou du Lac
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle du Lou du Lac
Informations pratiques
La Chapelle du Lou du Lac
Journées Européennes du patrimoine Concert au chateau
La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’association Chez Marie accueillera la Flying Fish Fanfare Klezmer pour une Carte Blanche. Les six musiciens joueront une musique klezmer, vivante qui apuisé ses sources dans les Balkans, a traversé les océans pour parfois se teinter de jazz.
Concert à 20h30.
Le bar sera ouvert de 19h à 23h. .
La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Journées Européennes du patrimoine Concert au chateau La Chapelle du Lou du Lac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN