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AGENDA · La Chapelle du Lou du Lac

Journées Européennes du patrimoine Concert au chateau La Chapelle du Lou du Lac

samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle du Lou du Lac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
35360 La Chapelle du Lou du Lac
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

La Chapelle du Lou du Lac

Journées Européennes du patrimoine Concert au chateau

La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du patrimoine, l’association Chez Marie accueillera la Flying Fish Fanfare Klezmer pour une Carte Blanche. Les six musiciens joueront une musique klezmer, vivante qui apuisé ses sources dans les Balkans, a traversé les océans pour parfois se teinter de jazz.

Concert à 20h30.
Le bar sera ouvert de 19h à 23h.   .

La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Concert au chateau La Chapelle du Lou du Lac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

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