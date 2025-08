Journées Européennes du Patrimoine concert au Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe

Journées Européennes du Patrimoine concert au Théâtre Las Balubas

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Je suis heureux de vous inviter à mon prochain concert, « The Critical Zone »

Critique Urgent… absolument nécessaire. Chaque instant où nous prenons des décisions qui façonnent notre vie est un moment critique.

Avec du chant, de la poésie, de la clarinette, du violoncelle et la magie de l’installation sonore « Las Balubas », ce concert offre un voyage poétique d’éveil, de guérison et de ressourcement.

Herbert Elsky jouera avec deux merveilleuses artistes, Emeline Povillon à la clarinette et Margaux Toussaint au violoncelle. Elles sont aussi toutes deux chanteuses ! Emeline se produit à l’Opéra de Limoges et enseigne au Conservatoire de musique et Margaux est une violoncelliste autodidacte dotée d’une voix de soprano exceptionnelle.

Herbert Elsky joue son installation sonore et il présentera deux nouveaux instruments inédits au monde !

Visite de la grange aux sculptures possible. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 90 75 art@herbelsky.com

