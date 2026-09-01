Journées Européennes du Patrimoine concert au Théâtre Las Balubas Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe

Informations pratiques

Saint-Yrieix-sous-Aixe

Journées Européennes du Patrimoine concert au Théâtre Las Balubas

Théâtre Las Balubas 932 route du Château Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-19 21:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19

Herbert Elsky aura le plaisir de vous accueillir à la cérémonie musicale immersive qu’il organise à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Cette cérémonie musicale aura pour thématique: IA, Intelligence Ancestrale et sera animée par Herbert Elsky, avec d’admirables sons composés dans le cadre de son théâtre sonore, mais également animée par Virginie Lavenant, artiste du mouvement.

L’IA Intelligence Ancestrale, consiste à se souvenir du miracle de notre existence sur cette planète et du caractère sacré de toute vie. Elle ne regarde pas le passé avec nostalgie: elle est une force de transformation, capable d’éclairer les chemins du monde en mutation. Le but de cette cérémonie est de réveiller des souvenirs profonds et d’ouvrir de nouveaux horizons à l’imagination.

Veuillez noter qu’une vidéo d’accouchement en direct sera diffusée. .

Théâtre Las Balubas 932 route du Château Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 12 90 75 art@herbelsky.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine concert au Théâtre Las Balubas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine concert au Théâtre Las Balubas Saint-Yrieix-sous-Aixe a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Val de Vienne