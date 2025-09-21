JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL OCTOVOX Cabrerolles

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL OCTOVOX Cabrerolles dimanche 21 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL OCTOVOX

Cabrerolles Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, l’association de sauvegarde du patrimoine organise un concert par l’ensemble vocal OCTOVOX à 17h30 dans la jolie chapelle de Notre Dame de la Roques qui domine le village de Cabrerolles. Chant à 8 voix « a capella ».

Répertoire éclectique allant de la musique de la Renaissance à la musique contemporaine.

Entrée en libre participation

Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine, l’association de sauvegarde du patrimoine organise un concert par l’ensemble vocal OCTOVOX à 17h30 dans la jolie chapelle de Notre Dame de la Roques qui domine le village de Cabrerolles.

Chant à 8 voix « a capella »

Répertoire éclectique allant de la musique de la Renaissance à la musique contemporaine

Entrée en libre participation

Accès à pied par un sentier depuis le haut du village (150m) .

Cabrerolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 58

English :

As part of Heritage Days, the association de sauvegarde du patrimoine is organizing a concert by the OCTOVOX vocal ensemble at 5.30pm in the pretty chapel of Notre Dame de la Roques overlooking the village of Cabrerolles. Singing in 8 voices « a capella ».

Eclectic repertoire ranging from Renaissance to contemporary music.

Admission free

German :

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals organisiert der Verein zur Erhaltung des Kulturerbes ein Konzert des Vokalensembles OCTOVOX um 17:30 Uhr in der hübschen Kapelle Notre Dame de la Roques, die das Dorf Cabrerolles überragt. Achtstimmiger Gesang « a capella ».

Eklektisches Repertoire von der Musik der Renaissance bis hin zu zeitgenössischer Musik.

Eintritt mit freier Teilnahme

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni delle Giornate del Patrimonio, l’Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio organizza un concerto dell’ensemble vocale OCTOVOX alle 17.30 nella graziosa cappella di Notre Dame de la Roques che domina il villaggio di Cabrerolles. Canto a 8 voci « a cappella ».

Repertorio eclettico che spazia dal Rinascimento alla musica contemporanea.

Ingresso libero

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, la asociación de salvaguardia del patrimonio organiza un concierto del conjunto vocal OCTOVOX a las 17.30 h en la bonita capilla de Notre Dame de la Roques, que domina el pueblo de Cabrerolles. Canto a 8 voces « a capella ».

Repertorio ecléctico que va del Renacimiento a la música contemporánea.

Entrada gratuita

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL OCTOVOX Cabrerolles a été mis à jour le 2025-09-06 par 34 OT AVANT-MONTS