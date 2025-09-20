Journées Européennes du Patrimoine Concert de musique chinoise Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Concert de musique chinoise Rue de la Vieille Église Donville-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine 2025, l’association des amis de l’Eglise Saint-Clair organise un concert de musique chinoise classique, traditionnelle et folklorique. Participation libre.

ZHANG Na, cithariste et ancienne élève du conservatoire et danse de Wuhan et docteur en musicologie, et MA Chengxun, flûtiste et diffuseur de musique chinoise, interprèteront des morceaux de musique chinoise illustrant la poésie liée à la nature, à la lumière du jour, au ciel et à la terre. Elles seront accompagnées dans leur musique par ZHANG Xuan, danseuse, diplômée de l’académie des arts de Hengyang (Chine) et du Nanyang Academy (Singapour). .

Rue de la Vieille Église Eglise Saint Clair Donville-les-Bains 50350 Manche Normandie +33 2 33 91 28 56 communication@donville.fr

