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AGENDA · Saint-Georges-du-Vièvre

Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique Eglise Saint-Georges-du-Vièvre

samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Saint-Georges-du-Vièvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Eglise
Adresse
325 rue de l'église
Ville
27450 Saint-Georges-du-Vièvre
Département
Eure
Tarif

Saint-Georges-du-Vièvre

Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique

Eglise 325 rue de l’église Saint-Georges-du-Vièvre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les Automnales présentent deux concerts organisés au profit de la restauration de l’église Notre-Dame de Giverville.

Avec au programme le premier jour, un concert gratuit de musique classique dans l’église de Saint-Georges du Vièvre.

Entrée gratuite, don libre.

Venez nombreux !   .

Eglise 325 rue de l’église Saint-Georges-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 2 32 45 98 34 

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English : Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique

L’événement Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique Saint-Georges-du-Vièvre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge