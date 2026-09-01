Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique Eglise Saint-Georges-du-Vièvre

Informations pratiques

Saint-Georges-du-Vièvre

Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique

Eglise 325 rue de l’église Saint-Georges-du-Vièvre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les Automnales présentent deux concerts organisés au profit de la restauration de l’église Notre-Dame de Giverville.

Avec au programme le premier jour, un concert gratuit de musique classique dans l’église de Saint-Georges du Vièvre.

Entrée gratuite, don libre.

Venez nombreux ! .

Eglise 325 rue de l’église Saint-Georges-du-Vièvre 27450 Eure Normandie +33 2 32 45 98 34

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English : Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique

L’événement Journées européennes du Patrimoine : Concert de musique classique Saint-Georges-du-Vièvre a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge