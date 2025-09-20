Journées européennes du Patrimoine Concert de musique classique Chemin de Torp Villers-Canivet

Journées européennes du Patrimoine Concert de musique classique Chemin de Torp Villers-Canivet samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du Patrimoine Concert de musique classique

Chemin de Torp Chapelle de Torp Villers-Canivet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Cette année l’Association des Amis de la Chapelle de Torp a le plaisir de vous convier à une heure de musique d’exception. Vous pourrez y entendre des sonates et concertos de Zelenka, Bach, Vivaldi ou encore Marais.

Cette année l’Association des Amis de la Chapelle de Torp a le plaisir de vous convier à une heure de musique d’exception. Vous pourrez y entendre des sonates et concertos de Zelenka, Bach, Vivaldi ou encore Marais.

Nous vous attendons nombreux pour profiter de cette pause musicale avec Clément Bonnay au basson, Rémi Christophe au hautbois, Anne Faucher au violon, Alain Hervé au hautbois et cor anglais et Vincent Vaccaro au violoncelle.

Prolongez ce moment de partage musical autour d’un verre de l’amitié offert par l’Association. .

Chemin de Torp Chapelle de Torp Villers-Canivet 14420 Calvados Normandie

English : Journées européennes du Patrimoine Concert de musique classique

This year, the Association des Amis de la Chapelle de Torp is delighted to invite you to an hour of exceptional music. You’ll hear sonatas and concertos by Zelenka, Bach, Vivaldi and Marais.

German : Journées européennes du Patrimoine Concert de musique classique

Dieses Jahr freut sich die Association des Amis de la Chapelle de Torp, Sie zu einer außergewöhnlichen Musikstunde einzuladen. Sie werden Sonaten und Konzerte von Zelenka, Bach, Vivaldi oder auch Marais hören.

Italiano :

Quest’anno, l’Associazione degli Amici della Cappella di Torp è lieta di invitarvi a un’ora di musica eccezionale. Ascolterete sonate e concerti di Zelenka, Bach, Vivaldi e Marais.

Espanol :

Este año, la Association des Amis de la Chapelle de Torp tiene el placer de invitarle a una hora de música excepcional. Escuchará sonatas y conciertos de Zelenka, Bach, Vivaldi y Marais.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Concert de musique classique Villers-Canivet a été mis à jour le 2025-08-10 par OT Falaise Suisse Normande