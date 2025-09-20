Journées européennes du patrimoine Concert de musique traditionnelle au musée Grasset Musée Auguste Grasset Varzy

Journées européennes du patrimoine Concert de musique traditionnelle au musée Grasset

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l'Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, CONCERT AU MUSEE GRASSET Dimanche 21 Septembre de 15h à 17h par les élèves de l’école de musique de l’Etablissement d’Enseignement Artistique Haut Nivernais Val d’Yonne, sous la direction de Vincent BELIN. ACCES LIBRE AU MUSEE Samedi et Dimanche de 13h30 à 18h30 Collections permanentes et exposition MUSIQUE ! TRADITION EN NIVERNAIS MORVAN Les musiques traditionnelles relèvent depuis longtemps, aux yeux des visiteurs du Nivernais-Morvan, de ce que l’on nomme le pittoresque. Ce genre artistique se développe au XIXe siècle dans les villes thermales pour le divertissement des curistes citadins. En Nivernais, il n’est pas étonnant de croiser tableaux, gravures et autres représentations de ménétriers en action. .

+33 3 86 29 72 03 musees@nievre.fr

