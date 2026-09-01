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AGENDA · Épreville-en-Lieuvin

Journées européennes du Patrimoine : concert de trompes de chasse Épreville-en-Lieuvin

dimanche 20 septembre 2026 · Épreville-en-Lieuvin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Grange dimière
Ville
27560 Épreville-en-Lieuvin
Département
Eure
Tarif

Épreville-en-Lieuvin

Journées européennes du Patrimoine : concert de trompes de chasse

Grange dimière Épreville-en-Lieuvin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Les automnales présentent deux concerts organisés au profit de la restauration de l’église Notre-Dame de Giverville.

Avec au programme le deuxième jour, un concert de trompes de chasse à la grange dîmière de la fortière à epreville-en-lieuvin.

Entrée gratuite, don libre.

Venez nombreux !   .

Grange dimière Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 98 34 

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English : Journées européennes du Patrimoine : concert de trompes de chasse

L’événement Journées européennes du Patrimoine : concert de trompes de chasse Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge

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