Journées Européennes du Patrimoine Concert de Ysando Gisors

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

La Ville de Gisors vous offre une occasion unique de découvrir ses monuments et son histoire, un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Concert de Ysando

Ysando est un groupe composé de trois musiciens paraguayens implantés en France. Leur musique prend racine dans des rythmes paraguayens et latino-américains. S’y mêlent des sonorités plus personnelles propres à chaque artiste.

La plus jeune, Andrea Gonzalez, violoniste, est bientôt diplômée d’un doctorat en musique et alimente le trio grâce à sa fraîcheur et ses connaissances dans la musique classique. Elle est déjà titulaire du diplôme du Conservatoire National de Musique de Paris et de la University of Southern Mississipi aux Etats-Unis.

Orlando Rojas, guitariste populaire classique, donne corps aux sonorités grâce à sa présence rythmique et chaleureuse pleine de virtuosité. Il obtient le premier prix de guitare au CNR (Conservatoire National de Région) de Paris en 2003. Par ailleurs, il devient Lauréat du prix national de Musique au Paraguay avec son œuvre En Ypacarai .

Ismaël Ledesma, le doyen du groupe, harpiste de renommée internationale, ambassadeur officiel du tourisme et de la culture du Paraguay dans la monde, timbre et colore l’univers d’Ysando de par son expérience et son instrument, la harpe paraguayenne, considérée comme le symbole de la tradition populaire musicale du Paraguay.

Ces trois générations de musiciens inscrivent Ysando dans la nouvelle scène des musiques du monde. .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

