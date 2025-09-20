Journées européennes du Patrimoine concert d’orgue Saint-Jean-Pied-de-Port

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

17h, église Notre Dame du Bout du Pont concert d’orgue de Raùl del Toro. Proposé par l’association Dos Navarras. .

Eglise Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57 saintjeanpieddeport@otpaysbasque.com

