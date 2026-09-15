Journées Européennes du Patrimoine > Concert du chœur KanSynergie Ardevon Pontorson

Informations pratiques

Pontorson

Journées Européennes du Patrimoine > Concert du chœur KanSynergie

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert du choeur KanSynergie : composée d’étudiants et de chanteurs expérimentés, cette formation à géométrie variable explore un répertoire polyphonique riche et varié.

Le Prieuré du Mont-Saint-Michel à 4km du Mont est un ensemble médiéval normand tout à fait remarquable. Depuis 10 ans il fait l’objet d’une restauration importante pour accueillir les milliers de miquelots en chemin vers le Mont. Son histoire passionnante vous sera racontée par les bénévoles passionnés qui tout au long de l’année font de ce lieu une porte ouverte vivante vers le Mont et son histoire. .

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 61 14 23 39

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert du chœur KanSynergie

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert du chœur KanSynergie Pontorson a été mis à jour le 2026-09-11 par Attitude Manche