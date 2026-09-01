[Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ce groupe vocal constitué d’une vingtaine de femmes, accompagné de Jean-Michel Trotoux à l’accordéon vous propose ce moment festif et convivial sous les halles médiévales !

Ce groupe vocal constitué d’une vingtaine de femmes, accompagné de Jean-Michel Trotoux à l’accordéon vous propose ce moment festif et convivial sous les halles médiévales ! .

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes

This vocal group, made up of around twenty women and accompanied by Jean-Michel Trotoux on the accordion, invites you to enjoy this festive and convivial occasion beneath the medieval market halls!

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Normandie Pays d’Auge