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AGENDA · Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes Rue Paul Canta Dives-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Rue Paul Canta · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Paul Canta
Adresse
Halles médiévales
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Ce groupe vocal constitué d’une vingtaine de femmes, accompagné de Jean-Michel Trotoux à l’accordéon vous propose ce moment festif et convivial sous les halles médiévales !
Ce groupe vocal constitué d’une vingtaine de femmes, accompagné de Jean-Michel Trotoux à l’accordéon vous propose ce moment festif et convivial sous les halles médiévales !   .

Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66  dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes

This vocal group, made up of around twenty women and accompanied by Jean-Michel Trotoux on the accordion, invites you to enjoy this festive and convivial occasion beneath the medieval market halls!

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Normandie Pays d’Auge

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