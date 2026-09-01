[Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes Rue Paul Canta Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Rue Paul Canta · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes
Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ce groupe vocal constitué d’une vingtaine de femmes, accompagné de Jean-Michel Trotoux à l’accordéon vous propose ce moment festif et convivial sous les halles médiévales !
Ce groupe vocal constitué d’une vingtaine de femmes, accompagné de Jean-Michel Trotoux à l’accordéon vous propose ce moment festif et convivial sous les halles médiévales ! .
Rue Paul Canta Halles médiévales Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : [Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes
This vocal group, made up of around twenty women and accompanied by Jean-Michel Trotoux on the accordion, invites you to enjoy this festive and convivial occasion beneath the medieval market halls!
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Concert du choeur Les Divagabondes Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Dives-sur-Mer (Calvados)
- Thé dansant Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer 16 septembre 2026
- Exposition en plein air : parcours mémoriel sur la mémoire ouvrière, Esplanade Francis Giffard, Dives-sur-Mer 18 septembre 2026
- Exposition : Paix, pain, Liberté, Anciens abbatoirs, Dives-sur-Mer 18 septembre 2026
- Levez les yeux ! Connaissez-vous l’art brut ? Un exemple exceptionnel en Normandie, La Maison Bleue de Da Costa, Dives-sur-Mer 18 septembre 2026
- Soirée blind test V and B Dives-sur-Mer 18 septembre 2026