Journées Européennes du Patrimoine / Concert du duo Clariano à l’église La Croupte La Croupte Livarot-Pays-d’Auge

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Concert du duo Clariano organisé le vendredi 19 septembre par les amis de l’église de la Croupte à 19h00 en l’église de la Croupte.

La Croupte Eglise Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 6 81 08 01 03

English : Journées Européennes du Patrimoine / Concert du duo Clariano à l’église La Croupte

Concert by the Clariano duo organized on Friday September 19 by the Friends of the Croupte church at 7pm in the Croupte church.

German : Journées Européennes du Patrimoine / Concert du duo Clariano à l’église La Croupte

Konzert des Duos Clariano, das am Freitag, den 19. September von den Freunden der Kirche von La Croupte organisiert wird, um 19.00 Uhr in der Kirche von La Croupte.

Italiano :

Concerto del duo Clariano organizzato venerdì 19 settembre dagli Amici della chiesa di La Croupte alle 19.00 nella chiesa di La Croupte.

Espanol :

Concierto del dúo Clariano organizado el viernes 19 de septiembre por los Amigos de la iglesia de La Croupte a las 19h en la iglesia de La Croupte.

