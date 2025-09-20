Journées Européennes du Patrimoine Concert du Patrimoine Place de l’Église Marsac-sur-l’Isle

Place de l'Église Eglise de Marsac Marsac-sur-l'Isle

Gratuit

2025-09-20

Samedi 20 SEPTEMBRE

CONCERT DU PATRIMOINE 18h

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons un concert gratuit de chants traditionnels basques par Los Gojats Del Porti à l’église de Marsac-sur-l’Isle, sur réservation au 05 53 06 47 57 ou diapason@marsacsurlisle.fr .

Place de l’Église Eglise de Marsac Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 47 57

