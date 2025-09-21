Journées Européennes du Patrimoine Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers Crest

Journées Européennes du Patrimoine Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers

14 montée des Cordeliers Crest Drôme

Ensemble Baroque Les Passereaux. Chant, hautbois, flûtes, basson et clavecin.

14 montée des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr

English :

Ensemble Baroque Les Passereaux. Singing, oboe, flutes, bassoon and harpsichord.

German :

Barockes Ensemble Les Passereaux. Gesang, Oboe, Flöten, Fagott und Cembalo.

Italiano :

Ensemble barocco Les Passereaux. Canto, oboe, flauti, fagotto e clavicembalo.

Espanol :

Conjunto barroco Les Passereaux. Canto, oboe, flautas, fagot y clave.

