Journées Européennes du Patrimoine Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers Crest
Journées Européennes du Patrimoine Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers Crest dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers
14 montée des Cordeliers Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Ensemble Baroque Les Passereaux. Chant, hautbois, flûtes, basson et clavecin.
.
14 montée des Cordeliers Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 61 10 admin@mairie-crest.fr
English :
Ensemble Baroque Les Passereaux. Singing, oboe, flutes, bassoon and harpsichord.
German :
Barockes Ensemble Les Passereaux. Gesang, Oboe, Flöten, Fagott und Cembalo.
Italiano :
Ensemble barocco Les Passereaux. Canto, oboe, flauti, fagotto e clavicembalo.
Espanol :
Conjunto barroco Les Passereaux. Canto, oboe, flautas, fagot y clave.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert « Ensemble Baroque Les Passereaux » à la Chapelle des Cordeliers Crest a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme