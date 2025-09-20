Journées Européennes du Patrimoine concert Épreville-en-Lieuvin

Journées Européennes du Patrimoine concert Épreville-en-Lieuvin samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine concert

Eglise Épreville-en-Lieuvin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 20:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un concert sera donné dans l’église Saint-Pierre. .

Eglise Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19 ma.eprevilleenlieuvin@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine concert

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine concert Épreville-en-Lieuvin a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge