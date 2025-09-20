Journées Européennes du Patrimoine concert Épreville-en-Lieuvin
Eglise Épreville-en-Lieuvin Eure
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 22:00:00
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, un concert sera donné dans l’église Saint-Pierre. .
Eglise Épreville-en-Lieuvin 27560 Eure Normandie +33 2 32 45 44 19 ma.eprevilleenlieuvin@orange.fr
