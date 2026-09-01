UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Barneville-Carteret

Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe Barneville-Carteret

samedi 19 septembre 2026 · Barneville-Carteret

Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe Barneville-Carteret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise Saint-Germain d'Auxerre
Ville
50270 Barneville-Carteret
Département
Manche
Tarif

Barneville-Carteret

Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe

Eglise Saint-Germain d’Auxerre Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Rendez-vous à l’Église de Barneville pour un concert unique dans le cadre des Journées du Patrimoine
Au programme : « Promenades musicales », concert de Quintette à vent : Brahms, Debussy… A 18H (et non 16h comme indiqué sur l’affiche)   .

Eglise Saint-Germain d’Auxerre Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 75 18 85 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – La Côte des Isles

À voir aussi à Barneville-Carteret (Manche)