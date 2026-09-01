Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe Barneville-Carteret
samedi 19 septembre 2026 · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe
Eglise Saint-Germain d’Auxerre Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Rendez-vous à l’Église de Barneville pour un concert unique dans le cadre des Journées du Patrimoine
Au programme : « Promenades musicales », concert de Quintette à vent : Brahms, Debussy… A 18H (et non 16h comme indiqué sur l’affiche) .
Eglise Saint-Germain d’Auxerre Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 75 18 85 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – La Côte des Isles
À voir aussi à Barneville-Carteret (Manche)
- Visite libre du phare, Cap de Carteret, Barneville-Carteret 19 septembre 2026
- Visite nocturne du phare de Carteret Rue du Sémaphore Barneville-Carteret 19 septembre 2026
- Visite guidée nocturne du phare, Cap de Carteret, Barneville-Carteret 19 septembre 2026
- La saison des ours Salle des Douits Barneville-Carteret 11 octobre 2026
- Visite commentée du phare de Carteret Rue du Sémaphore Barneville-Carteret 20 octobre 2026