Informations pratiques

Barneville-Carteret

Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe

Eglise Saint-Germain d’Auxerre Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rendez-vous à l’Église de Barneville pour un concert unique dans le cadre des Journées du Patrimoine

Au programme : « Promenades musicales », concert de Quintette à vent : Brahms, Debussy… A 18H (et non 16h comme indiqué sur l’affiche) .

Eglise Saint-Germain d’Auxerre Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 75 18 85 44

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Euterpe Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – La Côte des Isles