Début : 2025-09-21 16:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des journées du patrimoine, suivez la fanfare « Hej da Ru » dédiée à la musique bretonne à danser au cours d’une déambulation en centre-ville !
Départ à 16h30 parvis de la mairie.
Arrivée à 18h à l’église. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert Le Conquet a été mis à jour le 2025-08-27 par OT IROISE BRETAGNE