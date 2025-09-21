Journées Européennes du Patrimoine Concert Le Conquet

Journées Européennes du Patrimoine Concert Le Conquet dimanche 21 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Concert

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, suivez la fanfare « Hej da Ru » dédiée à la musique bretonne à danser au cours d’une déambulation en centre-ville !

Départ à 16h30 parvis de la mairie.

Arrivée à 18h à l’église. .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Concert Le Conquet a été mis à jour le 2025-08-27 par OT IROISE BRETAGNE