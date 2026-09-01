Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Le Quatuor Akilone, proposé par « Les Fieffés Musiciens » Abbaye Notre-Dame de Protection Valognes

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Valognes

Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Le Quatuor Akilone, proposé par « Les Fieffés Musiciens »

Abbaye Notre-Dame de Protection 8 rue des Capucins Valognes Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Abbaye Notre-Dame de Protection accueille le Quatuor Akilone pour un concert exceptionnel.

Avant le concert, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous propose une brève présentation de l’édifice et de son histoire. Puis, dans ce cadre chargé d’histoire, les quatre musiciennes du Quatuor Akilone feront résonner les œuvres de Beethoven et de Fanny Mendelssohn.

Né à Paris en 2011 d’une aventure à la fois musicale et humaine, le Quatuor Akilone s’impose aujourd’hui sur la scène internationale. Lauréat du Premier Grand Prix et du prix Pro Quartet du 8e Concours international de quatuor à cordes de Bordeaux en 2016, il se produit dans de grandes salles en France et à l’étranger, de la Philharmonie de Paris au Wigmore Hall de Londres, en passant par le Muziekgebouw d’Amsterdam et la Liszt Academy de Budapest.

Guidées notamment par Hatto Beyerle, les membres du Quatuor Mendelssohn et Patrick Jüdt, les quatre musiciennes cultivent une approche exigeante et ouverte de la musique de chambre. Leur répertoire associe les grandes œuvres du quatuor à cordes à une volonté affirmée de découvrir, de créer et d’expérimenter.

Le Quatuor Akilone porte également la musique auprès de publics très divers et développe des projets qui font dialoguer création musicale, transmission et enjeux contemporains. Cette démarche l’a notamment conduit à collaborer avec des compositrices et compositeurs actuels, ainsi qu’à explorer de nouvelles formes musicales.

Un patrimoine architectural, un patrimoine musical : le temps d’un concert, l’abbaye de Valognes offre un écrin exceptionnel à la musique de chambre. .

Abbaye Notre-Dame de Protection 8 rue des Capucins Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Le Quatuor Akilone, proposé par « Les Fieffés Musiciens »

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert : Le Quatuor Akilone, proposé par « Les Fieffés Musiciens » Valognes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Cotentin – Cherbourg-en-Cotentin