Journées Européennes du Patrimoine Concert « les 4 saisons » en l’Église Saint Etienne de Reux Reux samedi 20 septembre 2025.

Église de Reux Reux Calvados

Début : 2025-09-20 19:30:00

2025-09-20

Concert « les 4 saisons » avec le hameau fleuri en l’Eglise Saint-Etienne de Reux.

Le Hameau Fleuri viendra vous interpréter « Les 4 saisons de Vivaldi ».

Initialement publiés en 1725, chaque concerto représente une saison de l’année et est accompagné d’un sonnet (probablement écrit par Vivaldi lui-même) qui en décrit le programme musical, comme le chant des oiseaux au printemps, la tempête en été, la chasse en automne, ou encore la pluie d’hiver.

C’est l’une des œuvres les plus célèbres de Vivaldi et de la musique classique en général.

Ce joli concert se tiendra en l’église Saint-Etienne de Reux, perchée veille depuis des siècles sur la vallée de la Touques.

Construite en pierre calcaire locale, son architecture sobre et massive reflète les influences romanes et gothiques typiques des églises rurales du Pays d’Auge. Sa tour carrée, impressionnante par ses proportions, domine et s’impose comme un repère visuel dans le paysage.

Samedi 20 septembre 2025 à 19h30

Gratuit, sur réservation. .

Église de Reux Reux 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 81 45 commune.reux@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Concert « les 4 saisons » en l’Église Saint Etienne de Reux

Concert « les 4 saisons » with le hameau fleuri at the Eglise Saint-Etienne in Reux.

German : Journées Européennes du Patrimoine Concert « les 4 saisons » en l’Église Saint Etienne de Reux

Konzert « les 4 saisons » mit dem hameau fleuri in der Kirche Saint-Etienne de Reux.

Italiano :

Concerto « les 4 saisons » con le hameau fleuri nella chiesa di Saint-Etienne a Reux.

Espanol :

Concierto « les 4 saisons » con le hameau fleuri en la iglesia de Saint-Etienne de Reux.

