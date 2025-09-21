Journées européennes du patrimoine : concert « Nature enchanteresse » de La Mécanique des songes, au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS

Journées européennes du patrimoine : concert « Nature enchanteresse » de La Mécanique des songes, au musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS dimanche 21 septembre 2025.

Les chanteuses Mathilde Gardien, Alba Obert et Malou Oheix interprètent des airs célébrant les merveilles de la nature et les variations de ses teintes à travers les saisons. Le programme met à l’honneur des compositeurs et compositrices contemporain.e.s du célèbre sculpteur passionné de musique (Mel Bonis, Gabriel Fauré, Claude Debussy) et de grands poètes (Paul Verlaine, Victor Hugo).

Programme

Compositeurs/compositrices contemporain.e.s d’Antoine Bourdelle :

Gabriel Fauré : arrangements des pièces Après un Rêve / Clair de Lune

Mel Bonis : arrangement de la Sonate Op 64 – Andantino con moto

Jean Sibelius : arrangement de Scène d’hiver issue des Cinq Esquisses

Francis Poulenc : arrangement de La Bonne neige

Claude Debussy : arrangement de Doctor Gradus ad Parnassum et/ou de Yver vous n’estes qu’un villain

Mise en musique de poèmes :

Soleils Couchants de Victor Hugo

Soleils Couchants de Paul Verlaine

Composition originale :

De l’Autre Côté de Mathilde Gardien

La Mécanique des songes

Trois voix et un violon, c’est le pari épuré de ce trio pour construire une proposition musicale originale et éclectique mêlant classique, jazz et chants du monde. Toutes les pièces sont traversées de moments d’improvisation mettant en valeur la personnalité musicale de chacune. Un projet poétique et recherché dont le répertoire va chercher, comme au temps du « Third Stream », un lien entre différents courants musicaux et artistiques.

Mathilde Gardien, chant

Mathilde Gardien débute ses aventures musicales par la batterie, le piano et le chant classique. Cette soprane est souvent remarquée pour sa voix pure et aérienne, type de timbre que l’on retrouve assez peu souvent dans le jazz. Après des études à Sciences Po et un début de carrière dans le social, son coup de cœur pour le jazz se confirme au Festival de Crest qu’elle fréquente 3 ans en tant que stagiaire. Elle étudie ensuite le jazz vocal auprès de Manu Domergue au Centre des Musiques Didier Lockwood et sort diplômée en 2022. Au-delà de la Mécanique des Songes, et de ses diverses collaborations au sein de la scène jazz parisienne, cette chanteuse-compositrice évolue également en tant que co-leadeuse du quartet MENALUA.

Alba Obert, violon et chant

Violoniste virtuose à la créativité débordante, Alba Obert a suivi un parcours mêlant classique et jazz. Cette diplômée du Centre des Musiques Didier Lockwood, est une habituée des scènes parisiennes. Sa curiosité musicale l’amène à multiplier les collaborations et les excursions dans de nombreux styles : manouche, jazz moderne, classique… Ses influences sont nombreuses et vont de Stéphane Grappelli à Jean-Luc Ponty en passant par Radiohead et les musiques des Balkans. Son premier album « Kaléidoscope » sorti en octobre 2022 (Label Art District Music), dans lequel on peut la découvrir au chant, a été qualifié de « Révélation » par Jazz Magazine.

Malou Oheix, chant

Malou Oheix commence son chemin musical par le piano classique et le chant en Musiques Actuelles. Elle se dirige ensuite vers le jazz vocal qu’elle découvre auprès d’Elora Antolin et développe une véritable passion pour l’improvisation. Diplômée du Centre des Musiques Didier Lockwood, cette vocaliste-rythmicienne est fortement influencée par le travail de Bobby McFerrin ou encore Gretchen Parlato… Repérée avant la fin de ses études, Malou Oheix est régulièrement invitée en tant que soliste (Charlier/Sourisse, Ilan Elbaz…) et fait partie de nombreux groupes comme MEROPP ou Tribeqa ; son projet personnel de création étant par ailleurs en gestation.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le trio « La Mécanique des Songes » investit le musée Bourdelle pour une plongée au cœur du début du 20e siècle.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 16h00 à 16h20

Le dimanche 21 septembre 2025

de 16h00 à 16h20

Le dimanche 21 septembre 2025

de 15h00 à 15h20

Le dimanche 21 septembre 2025

de 14h00 à 14h20

gratuit

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-21T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-21T19:20:00+02:00

Date(s) : 2025-09-21T14:00:00+02:00_2025-09-21T14:20:00+02:00;2025-09-21T15:00:00+02:00_2025-09-21T15:20:00+02:00;2025-09-21T16:00:00+02:00_2025-09-21T16:20:00+02:00;2025-09-21T16:00:00+02:00_2025-09-21T16:20:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

+33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle