Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte Église Saint-Martin Tourneville-sur-Mer
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Tourneville-sur-Mer
Informations pratiques
Tourneville-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte
Église Saint-Martin Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Inauguration de l’orgue et vitrail réparé, concerto de Vivaldi pour flûte à bec, Bach : chorals, toccata et fugue.
Rendez-vous à 17h30 à l’église Saint-Martin de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).
Hélène Cousin, professeure de musique, flûtiste à bec de l’Ensemble Matheus. Les flûtes Renaissance.
François Gautier, titulaire du grand-orgue Kern de Saint-Maclou à Rouen. Œuvres de Bach. .
Église Saint-Martin Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte
L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme