Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte Église Saint-Martin Tourneville-sur-Mer

Informations pratiques

Tourneville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte

Église Saint-Martin Lingreville Tourneville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Inauguration de l’orgue et vitrail réparé, concerto de Vivaldi pour flûte à bec, Bach : chorals, toccata et fugue.

Rendez-vous à 17h30 à l’église Saint-Martin de Lingreville (Tourneville-sur-Mer).

Hélène Cousin, professeure de musique, flûtiste à bec de l’Ensemble Matheus. Les flûtes Renaissance.

François Gautier, titulaire du grand-orgue Kern de Saint-Maclou à Rouen. Œuvres de Bach. .

Église Saint-Martin Lingreville Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Concert orgue et flûte Tourneville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme